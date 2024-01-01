bin Fas dirheminden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile MAD → XAF çevirin

1.000 mad
61.192 xaf

1,000د.م. MAD = 61,19FCFA XAF

15:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → XAF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek61,556261,7320
Düşük60,982160,4964
Ortalama61,271961,0965
Değişim-0.01%0.92%
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1 MAD → XAF istatistikleri

MAD → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 61,5562, en düşük 60,9821 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 61,2719 oldu. MAD → XAF kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

MAD → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 61,7320, en düşük 60,4964 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 61,0965 oldu. MAD → XAF kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0490,7830,9271,3841,5331,33718,159
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278776,81311,1841,7681,9581,70823,199
1 EUR1,079655,9630,84411,4931,6531,44219,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / CFA Frangı BCEAO
1 MAD61,19160 XAF
5 MAD305,95800 XAF
10 MAD611,91600 XAF
20 MAD1.223,83200 XAF
50 MAD3.059,58000 XAF
100 MAD6.119,16000 XAF
250 MAD15.297,90000 XAF
500 MAD30.595,80000 XAF
1000 MAD61.191,60000 XAF
2000 MAD122.383,20000 XAF
5000 MAD305.958,00000 XAF
10000 MAD611.916,00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Fas Dirhemi
1 XAF0,01634 MAD
5 XAF0,08171 MAD
10 XAF0,16342 MAD
20 XAF0,32684 MAD
50 XAF0,81711 MAD
100 XAF1,63421 MAD
250 XAF4,08553 MAD
500 XAF8,17105 MAD
1000 XAF16,34210 MAD
2000 XAF32,68420 MAD
5000 XAF81,71050 MAD
10000 XAF163,42100 MAD