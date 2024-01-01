1 Fas dirheminden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile MAD → UYU çevirin

1 mad
4,05 uyu

1,000د.م. MAD = 4,050$U UYU

15:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → UYU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,10714,1071
Düşük4,03543,7883
Ortalama4,07323,9616
Değişim0.25%6.91%
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1 MAD → UYU istatistikleri

MAD → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,1071, en düşük 4,0354 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,0732 oldu. MAD → UYU kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

MAD → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1071, en düşük 3,7883 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9616 oldu. MAD → UYU kurundaki değişiklik 6.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0150,7830,9271,3841,5331,33718,16
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278776,89111,1841,7691,9591,70823,205
1 EUR1,079655,9570,84411,4931,6541,44219,592

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Uruguay Pesosu
1 MAD4,05030 UYU
5 MAD20,25150 UYU
10 MAD40,50300 UYU
20 MAD81,00600 UYU
50 MAD202,51500 UYU
100 MAD405,03000 UYU
250 MAD1.012,57500 UYU
500 MAD2.025,15000 UYU
1000 MAD4.050,30000 UYU
2000 MAD8.100,60000 UYU
5000 MAD20.251,50000 UYU
10000 MAD40.503,00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Fas Dirhemi
1 UYU0,24690 MAD
5 UYU1,23448 MAD
10 UYU2,46895 MAD
20 UYU4,93790 MAD
50 UYU12,34475 MAD
100 UYU24,68950 MAD
250 UYU61,72375 MAD
500 UYU123,44750 MAD
1000 UYU246,89500 MAD
2000 UYU493,79000 MAD
5000 UYU1.234,47500 MAD
10000 UYU2.468,95000 MAD