1 Uruguay pesosundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile UYU → MAD çevirin

1 uyu
0,27 mad

1.00000 UYU = 0.26737 MAD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UYU → MAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 MAD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Fas Dirhemi
1 UYU0.26737 MAD
5 UYU1.33687 MAD
10 UYU2.67373 MAD
20 UYU5.34746 MAD
50 UYU13.36865 MAD
100 UYU26.73730 MAD
250 UYU66.84325 MAD
500 UYU133.68650 MAD
1000 UYU267.37300 MAD
2000 UYU534.74600 MAD
5000 UYU1336.86500 MAD
10000 UYU2673.73000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Uruguay Pesosu
1 MAD3.74009 UYU
5 MAD18.70045 UYU
10 MAD37.40090 UYU
20 MAD74.80180 UYU
50 MAD187.00450 UYU
100 MAD374.00900 UYU
250 MAD935.02250 UYU
500 MAD1870.04500 UYU
1000 MAD3740.09000 UYU
2000 MAD7480.18000 UYU
5000 MAD18700.45000 UYU
10000 MAD37400.90000 UYU