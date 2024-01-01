5.000 Fas dirheminden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile MAD → PGK çevirin

5.000 mad
1.948,72 pgk

1,000د.م. MAD = 0,3897K PGK

14:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39330,3933
Düşük0,38480,3789
Ortalama0,39110,3866
Değişim1.29%2.83%
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1 MAD → PGK istatistikleri

MAD → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3933, en düşük 0,3848 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3911 oldu. MAD → PGK kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

MAD → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3933, en düşük 0,3789 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3866 oldu. MAD → PGK kurundaki değişiklik 2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4720,7810,9261,3831,5291,33718,153
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,0211,1861,7711,9581,71223,25
1 EUR1,08655,9480,84311,4931,6511,44419,602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Papua Yeni Gine Kinası
1 MAD0,38974 PGK
5 MAD1,94872 PGK
10 MAD3,89743 PGK
20 MAD7,79486 PGK
50 MAD19,48715 PGK
100 MAD38,97430 PGK
250 MAD97,43575 PGK
500 MAD194,87150 PGK
1000 MAD389,74300 PGK
2000 MAD779,48600 PGK
5000 MAD1.948,71500 PGK
10000 MAD3.897,43000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Fas Dirhemi
1 PGK2,56580 MAD
5 PGK12,82900 MAD
10 PGK25,65800 MAD
20 PGK51,31600 MAD
50 PGK128,29000 MAD
100 PGK256,58000 MAD
250 PGK641,45000 MAD
500 PGK1.282,90000 MAD
1000 PGK2.565,80000 MAD
2000 PGK5.131,60000 MAD
5000 PGK12.829,00000 MAD
10000 PGK25.658,00000 MAD