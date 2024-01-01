1 Fas dirheminden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile MAD → MYR çevirin

1 mad
0,46 myr

1,000د.م. MAD = 0,4605RM MYR

14:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,47780,4778
Düşük0,46040,4604
Ortalama0,47420,4732
Değişim-2.67%-2.40%
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1 MAD → MYR istatistikleri

MAD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4778, en düşük 0,4604 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4742 oldu. MAD → MYR kurundaki değişiklik -2.67 değerindeydi.

MAD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4778, en düşük 0,4604 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4732 oldu. MAD → MYR kurundaki değişiklik -2.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,4780,7790,9251,3811,5251,33618,133
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,284778,56611,1871,7731,9581,71523,278
1 EUR1,082655,9670,84311,4941,651,44519,613

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Malezya Ringiti
1 MAD0,46049 MYR
5 MAD2,30246 MYR
10 MAD4,60493 MYR
20 MAD9,20986 MYR
50 MAD23,02465 MYR
100 MAD46,04930 MYR
250 MAD115,12325 MYR
500 MAD230,24650 MYR
1000 MAD460,49300 MYR
2000 MAD920,98600 MYR
5000 MAD2.302,46500 MYR
10000 MAD4.604,93000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Fas Dirhemi
1 MYR2,17158 MAD
5 MYR10,85790 MAD
10 MYR21,71580 MAD
20 MYR43,43160 MAD
50 MYR108,57900 MAD
100 MYR217,15800 MAD
250 MYR542,89500 MAD
500 MYR1.085,79000 MAD
1000 MYR2.171,58000 MAD
2000 MYR4.343,16000 MAD
5000 MYR10.857,90000 MAD
10000 MYR21.715,80000 MAD