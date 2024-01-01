5.000 Fas dirheminden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → LRD çevirin

5.000 mad
98.419,50 lrd

1,000د.م. MAD = 19,68L$ LRD

13:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,878219,8782
Düşük19,490219,2292
Ortalama19,757319,5437
Değişim0.99%2.36%
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1 MAD → LRD istatistikleri

MAD → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,8782, en düşük 19,4902 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,7573 oldu. MAD → LRD kurundaki değişiklik 0.99 değerindeydi.

MAD → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,8782, en düşük 19,2292 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,5437 oldu. MAD → LRD kurundaki değişiklik 2.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,140,780,9261,381,5271,33718,166
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,26211,1861,771,9571,71423,286
1 EUR1,08655,9540,84311,4911,651,44419,626

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Liberya Doları
1 MAD19,68390 LRD
5 MAD98,41950 LRD
10 MAD196,83900 LRD
20 MAD393,67800 LRD
50 MAD984,19500 LRD
100 MAD1.968,39000 LRD
250 MAD4.920,97500 LRD
500 MAD9.841,95000 LRD
1000 MAD19.683,90000 LRD
2000 MAD39.367,80000 LRD
5000 MAD98.419,50000 LRD
10000 MAD196.839,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Fas Dirhemi
1 LRD0,05080 MAD
5 LRD0,25402 MAD
10 LRD0,50803 MAD
20 LRD1,01606 MAD
50 LRD2,54015 MAD
100 LRD5,08030 MAD
250 LRD12,70075 MAD
500 LRD25,40150 MAD
1000 LRD50,80300 MAD
2000 LRD101,60600 MAD
5000 LRD254,01500 MAD
10000 LRD508,03000 MAD