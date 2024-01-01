10 bin Liberya dolarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile LRD → MAD çevirin

10.000 lrd
510,36 mad

1,000L$ LRD = 0,05104د.م. MAD

09:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LRD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05130,0520
Düşük0,05030,0503
Ortalama0,05060,0512
Değişim-0.53%-1.86%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LRD → MAD istatistikleri

LRD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0513, en düşük 0,0503 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0506 oldu. LRD → MAD kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

LRD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0520, en düşük 0,0503 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0512 oldu. LRD → MAD kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2210,9280,7831,33883,7411,683
1 CAD0,723113,1720,6710,5660,96760,5351,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5960,092
1 EUR1,0781,49119,64310,8441,44290,2761,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Fas Dirhemi
1 LRD0,05104 MAD
5 LRD0,25518 MAD
10 LRD0,51036 MAD
20 LRD1,02072 MAD
50 LRD2,55181 MAD
100 LRD5,10361 MAD
250 LRD12,75903 MAD
500 LRD25,51805 MAD
1000 LRD51,03610 MAD
2000 LRD102,07220 MAD
5000 LRD255,18050 MAD
10000 LRD510,36100 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Liberya Doları
1 MAD19,59400 LRD
5 MAD97,97000 LRD
10 MAD195,94000 LRD
20 MAD391,88000 LRD
50 MAD979,70000 LRD
100 MAD1.959,40000 LRD
250 MAD4.898,50000 LRD
500 MAD9.797,00000 LRD
1000 MAD19.594,00000 LRD
2000 MAD39.188,00000 LRD
5000 MAD97.970,00000 LRD
10000 MAD195.940,00000 LRD