5.000 Fas dirheminden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → INR çevirin

5.000 mad
42.158,05 inr

1,000د.م. MAD = 8,432₹ INR

13:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,52908,5290
Düşük8,37088,2929
Ortalama8,47698,4051
Değişim0.73%1.63%
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1 MAD → INR istatistikleri

MAD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,5290, en düşük 8,3708 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,4769 oldu. MAD → INR kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

MAD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,5290, en düşük 8,2929 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,4051 oldu. MAD → INR kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7190,7810,9261,3811,5281,33718,179
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,72811,1861,7671,9551,71223,264
1 EUR1,079655,9720,84311,491,6491,44419,622

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Hindistan Rupisi
1 MAD8,43161 INR
5 MAD42,15805 INR
10 MAD84,31610 INR
20 MAD168,63220 INR
50 MAD421,58050 INR
100 MAD843,16100 INR
250 MAD2.107,90250 INR
500 MAD4.215,80500 INR
1000 MAD8.431,61000 INR
2000 MAD16.863,22000 INR
5000 MAD42.158,05000 INR
10000 MAD84.316,10000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Fas Dirhemi
1 INR0,11860 MAD
5 INR0,59301 MAD
10 INR1,18601 MAD
20 INR2,37202 MAD
50 INR5,93005 MAD
100 INR11,86010 MAD
250 INR29,65025 MAD
300 INR35,58030 MAD
500 INR59,30050 MAD
600 INR71,16060 MAD
1000 INR118,60100 MAD
2000 INR237,20200 MAD
5000 INR593,00500 MAD
10000 INR1.186,01000 MAD
25000 INR2.965,02500 MAD
50000 INR5.930,05000 MAD
100000 INR11.860,10000 MAD
1000000 INR118.601,00000 MAD
1000000000 INR118.601.000,00000 MAD