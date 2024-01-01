50 Fas dirheminden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile MAD → INR çevirin
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|1 MAD → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|8,5290
|8,5290
|Düşük
|8,3708
|8,2929
|Ortalama
|8,4769
|8,4051
|Değişim
|0.73%
|1.63%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → INR istatistikleri
MAD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,5290, en düşük 8,3708 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,4769 oldu. MAD → INR kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.
MAD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,5290, en düşük 8,2929 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,4051 oldu. MAD → INR kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Fas Dirhemi
|1 INR
|0,11860 MAD
|5 INR
|0,59301 MAD
|10 INR
|1,18601 MAD
|20 INR
|2,37202 MAD
|50 INR
|5,93005 MAD
|100 INR
|11,86010 MAD
|250 INR
|29,65025 MAD
|300 INR
|35,58030 MAD
|500 INR
|59,30050 MAD
|600 INR
|71,16060 MAD
|1000 INR
|118,60100 MAD
|2000 INR
|237,20200 MAD
|5000 INR
|593,00500 MAD
|10000 INR
|1.186,01000 MAD
|25000 INR
|2.965,02500 MAD
|50000 INR
|5.930,05000 MAD
|100000 INR
|11.860,10000 MAD
|1000000 INR
|118.601,00000 MAD
|1000000000 INR
|118.601.000,00000 MAD