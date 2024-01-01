1 Fas dirheminden Macar forintine

Reel döviz kuru ile MAD → HUF çevirin

1 mad
37 huf

1,000د.م. MAD = 36,90Ft HUF

13:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek36,987537,3422
Düşük36,343435,5595
Ortalama36,655636,4575
Değişim0.18%2.43%
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1 MAD → HUF istatistikleri

MAD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,9875, en düşük 36,3434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 36,6556 oldu. MAD → HUF kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

MAD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 37,3422, en düşük 35,5595 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,4575 oldu. MAD → HUF kurundaki değişiklik 2.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9190,7820,9271,3811,5291,33818,195
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,6811,1861,7671,9561,71123,277
1 EUR1,079655,9750,84311,491,651,44319,634

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Macar Forinti
1 MAD36,90400 HUF
5 MAD184,52000 HUF
10 MAD369,04000 HUF
20 MAD738,08000 HUF
50 MAD1.845,20000 HUF
100 MAD3.690,40000 HUF
250 MAD9.226,00000 HUF
500 MAD18.452,00000 HUF
1000 MAD36.904,00000 HUF
2000 MAD73.808,00000 HUF
5000 MAD184.520,00000 HUF
10000 MAD369.040,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Fas Dirhemi
2000 HUF54,19460 MAD
5000 HUF135,48650 MAD
10000 HUF270,97300 MAD
15000 HUF406,45950 MAD
20000 HUF541,94600 MAD
30000 HUF812,91900 MAD
40000 HUF1.083,89200 MAD
50000 HUF1.354,86500 MAD
60000 HUF1.625,83800 MAD
100000 HUF2.709,73000 MAD
150000 HUF4.064,59500 MAD
200000 HUF5.419,46000 MAD