5 Fas dirheminden Macar forintine
Reel döviz kuru ile MAD → HUF çevirin
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|1 MAD → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|36,9875
|37,3422
|Düşük
|36,3434
|35,5595
|Ortalama
|36,6556
|36,4575
|Değişim
|0.18%
|2.43%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → HUF istatistikleri
MAD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,9875, en düşük 36,3434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 36,6556 oldu. MAD → HUF kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.
MAD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 37,3422, en düşük 35,5595 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,4575 oldu. MAD → HUF kurundaki değişiklik 2.43 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Macar Forinti
|1 MAD
|36,90020 HUF
|5 MAD
|184,50100 HUF
|10 MAD
|369,00200 HUF
|20 MAD
|738,00400 HUF
|50 MAD
|1.845,01000 HUF
|100 MAD
|3.690,02000 HUF
|250 MAD
|9.225,05000 HUF
|500 MAD
|18.450,10000 HUF
|1000 MAD
|36.900,20000 HUF
|2000 MAD
|73.800,40000 HUF
|5000 MAD
|184.501,00000 HUF
|10000 MAD
|369.002,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Fas Dirhemi
|2000 HUF
|54,20020 MAD
|5000 HUF
|135,50050 MAD
|10000 HUF
|271,00100 MAD
|15000 HUF
|406,50150 MAD
|20000 HUF
|542,00200 MAD
|30000 HUF
|813,00300 MAD
|40000 HUF
|1.084,00400 MAD
|50000 HUF
|1.355,00500 MAD
|60000 HUF
|1.626,00600 MAD
|100000 HUF
|2.710,01000 MAD
|150000 HUF
|4.065,01500 MAD
|200000 HUF
|5.420,02000 MAD