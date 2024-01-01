5 Fas dirheminden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile MAD → GEL çevirin

5 mad
1,36 gel

1,000د.م. MAD = 0,2728₾ GEL

13:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28120,2881
Düşük0,27280,2661
Ortalama0,27630,2780
Değişim-2.72%2.41%
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1 MAD → GEL istatistikleri

MAD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2812, en düşük 0,2728 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2763 oldu. MAD → GEL kurundaki değişiklik -2.72 değerindeydi.

MAD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2881, en düşük 0,2661 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2780 oldu. MAD → GEL kurundaki değişiklik 2.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8150,7810,9271,3811,5281,33718,189
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,97311,1861,7681,9551,71223,281
1 EUR1,079655,9540,84311,4911,6491,44319,629

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Gürcistan Larisi
1 MAD0,27282 GEL
5 MAD1,36411 GEL
10 MAD2,72822 GEL
20 MAD5,45644 GEL
50 MAD13,64110 GEL
100 MAD27,28220 GEL
250 MAD68,20550 GEL
500 MAD136,41100 GEL
1000 MAD272,82200 GEL
2000 MAD545,64400 GEL
5000 MAD1.364,11000 GEL
10000 MAD2.728,22000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Fas Dirhemi
1 GEL3,66539 MAD
5 GEL18,32695 MAD
10 GEL36,65390 MAD
20 GEL73,30780 MAD
50 GEL183,26950 MAD
100 GEL366,53900 MAD
250 GEL916,34750 MAD
500 GEL1.832,69500 MAD
1000 GEL3.665,39000 MAD
2000 GEL7.330,78000 MAD
5000 GEL18.326,95000 MAD
10000 GEL36.653,90000 MAD