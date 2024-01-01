5 Gürcistan larisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile GEL → MAD çevirin

5 gel
18,29 mad

1,000₾ GEL = 3,657د.م. MAD

01:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,65723,7581
Düşük3,55563,4707
Ortalama3,61873,5984
Değişim2.57%-2.56%
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1 GEL → MAD istatistikleri

GEL → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6572, en düşük 3,5556 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,6187 oldu. GEL → MAD kurundaki değişiklik 2.57 değerindeydi.

GEL → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,7581, en düşük 3,4707 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5984 oldu. GEL → MAD kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,651,4961,6560,9520,214
1 GBP1,18711,286107,611,7761,9661,12723,996
1 USD0,9230,778183,6911,3811,5290,87718,662
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Fas Dirhemi
1 GEL3,65724 MAD
5 GEL18,28620 MAD
10 GEL36,57240 MAD
20 GEL73,14480 MAD
50 GEL182,86200 MAD
100 GEL365,72400 MAD
250 GEL914,31000 MAD
500 GEL1.828,62000 MAD
1000 GEL3.657,24000 MAD
2000 GEL7.314,48000 MAD
5000 GEL18.286,20000 MAD
10000 GEL36.572,40000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Gürcistan Larisi
1 MAD0,27343 GEL
5 MAD1,36715 GEL
10 MAD2,73430 GEL
20 MAD5,46860 GEL
50 MAD13,67150 GEL
100 MAD27,34300 GEL
250 MAD68,35750 GEL
500 MAD136,71500 GEL
1000 MAD273,43000 GEL
2000 MAD546,86000 GEL
5000 MAD1.367,15000 GEL
10000 MAD2.734,30000 GEL