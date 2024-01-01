500 Fas dirheminden Euroya

Reel döviz kuru ile MAD → EUR çevirin

500 mad
46,63 eur

1,000د.م. MAD = 0,09327€ EUR

12:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09380,0941
Düşük0,09300,0922
Ortalama0,09340,0931
Değişim-0.02%0.90%
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1 MAD → EUR istatistikleri

MAD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0938, en düşük 0,0930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0934 oldu. MAD → EUR kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

MAD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0941, en düşük 0,0922 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0931 oldu. MAD → EUR kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5640,7810,9261,3811,5281,33718,186
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,3211,1871,771,9571,71323,297
1 EUR1,08655,9560,84311,4911,6491,44419,634

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Euro
1 MAD0,09327 EUR
5 MAD0,46635 EUR
10 MAD0,93269 EUR
20 MAD1,86538 EUR
50 MAD4,66345 EUR
100 MAD9,32690 EUR
250 MAD23,31725 EUR
500 MAD46,63450 EUR
1000 MAD93,26900 EUR
2000 MAD186,53800 EUR
5000 MAD466,34500 EUR
10000 MAD932,69000 EUR
Çevrim kurları Euro / Fas Dirhemi
1 EUR10,72170 MAD
5 EUR53,60850 MAD
10 EUR107,21700 MAD
20 EUR214,43400 MAD
50 EUR536,08500 MAD
100 EUR1.072,17000 MAD
250 EUR2.680,42500 MAD
500 EUR5.360,85000 MAD
1000 EUR10.721,70000 MAD
2000 EUR21.443,40000 MAD
5000 EUR53.608,50000 MAD
10000 EUR107.217,00000 MAD