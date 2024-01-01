20 Lesotho lotisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LSL → SAR çevirin

20 lsl
4,13 sar

1,000L LSL = 0,2064SR SAR

11:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20890,2092
Düşük0,20170,1978
Ortalama0,20590,2045
Değişim2.32%1.84%
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1 LSL → SAR istatistikleri

LSL → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2089, en düşük 0,2017 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2059 oldu. LSL → SAR kurundaki değişiklik 2.32 değerindeydi.

LSL → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2092, en düşük 0,1978 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2045 oldu. LSL → SAR kurundaki değişiklik 1.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3241,4911,6510,94719,98
1 GBP1,18511,278107,0411,7671,9571,12223,678
1 USD0,9270,782183,7341,3821,5310,87818,523
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Arabistan Riyali
1 LSL0,20638 SAR
5 LSL1,03188 SAR
10 LSL2,06376 SAR
20 LSL4,12752 SAR
50 LSL10,31880 SAR
100 LSL20,63760 SAR
250 LSL51,59400 SAR
500 LSL103,18800 SAR
1000 LSL206,37600 SAR
2000 LSL412,75200 SAR
5000 LSL1.031,88000 SAR
10000 LSL2.063,76000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Lesotho Lotisi
1 SAR4,84553 LSL
5 SAR24,22765 LSL
10 SAR48,45530 LSL
20 SAR96,91060 LSL
50 SAR242,27650 LSL
100 SAR484,55300 LSL
250 SAR1.211,38250 LSL
500 SAR2.422,76500 LSL
1000 SAR4.845,53000 LSL
2000 SAR9.691,06000 LSL
5000 SAR24.227,65000 LSL
10000 SAR48.455,30000 LSL