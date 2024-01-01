bin Arabistan riyalinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile SAR → LSL çevirin

1.000 sar
4.847,84 lsl

1,000SR SAR = 4,848L LSL

09:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → LSL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,91355,0569
Düşük4,78724,7805
Ortalama4,85474,8892
Değişim-1.30%-1.76%
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1 SAR → LSL istatistikleri

SAR → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9135, en düşük 4,7872 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8547 oldu. SAR → LSL kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

SAR → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0569, en düşük 4,7805 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8892 oldu. SAR → LSL kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,75278,91,3880,92558,0781,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,354200,98710,66641,8541,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Lesotho Lotisi
1 SAR4,84784 LSL
5 SAR24,23920 LSL
10 SAR48,47840 LSL
20 SAR96,95680 LSL
50 SAR242,39200 LSL
100 SAR484,78400 LSL
250 SAR1.211,96000 LSL
500 SAR2.423,92000 LSL
1000 SAR4.847,84000 LSL
2000 SAR9.695,68000 LSL
5000 SAR24.239,20000 LSL
10000 SAR48.478,40000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Arabistan Riyali
1 LSL0,20628 SAR
5 LSL1,03139 SAR
10 LSL2,06278 SAR
20 LSL4,12556 SAR
50 LSL10,31390 SAR
100 LSL20,62780 SAR
250 LSL51,56950 SAR
500 LSL103,13900 SAR
1000 LSL206,27800 SAR
2000 LSL412,55600 SAR
5000 LSL1.031,39000 SAR
10000 LSL2.062,78000 SAR