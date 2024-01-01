Lesotho lotisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LSL → SAR çevirin

1.000 lsl
197,30 sar

1.00000 LSL = 0.19730 SAR

11:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553751.0737589.15981.45371.65230.94830518.3256
1 GBP1.1690811.2553104.2351.699491.931681.1086421.4241
1 USD0.93130.796622183.03591.353851.538820.8831517.0669
1 INR0.01121580.009593710.01204310.01630440.01853190.01063580.205536

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Lesotho lotisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Arabistan Riyali
1 LSL0.19730 SAR
5 LSL0.98649 SAR
10 LSL1.97297 SAR
20 LSL3.94594 SAR
50 LSL9.86485 SAR
100 LSL19.72970 SAR
250 LSL49.32425 SAR
500 LSL98.64850 SAR
1000 LSL197.29700 SAR
2000 LSL394.59400 SAR
5000 LSL986.48500 SAR
10000 LSL1972.97000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Lesotho Lotisi
1 SAR5.06851 LSL
5 SAR25.34255 LSL
10 SAR50.68510 LSL
20 SAR101.37020 LSL
50 SAR253.42550 LSL
100 SAR506.85100 LSL
250 SAR1267.12750 LSL
500 SAR2534.25500 LSL
1000 SAR5068.51000 LSL
2000 SAR10137.02000 LSL
5000 SAR25342.55000 LSL
10000 SAR50685.10000 LSL