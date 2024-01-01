Lesotho lotisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile LSL → KZT çevirin

1.000 lsl
23.613,90 kzt

1.00000 LSL = 23.61390 KZT

11:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0736589.16031.453671.65190.94825518.3255
1 GBP1.1691211.25525104.2411.699551.93131.1086221.4251
1 USD0.93140.796654183.04411.353951.538580.883217.0684
1 INR0.01121580.009593140.012041810.0163040.01852730.01063530.205534

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kazakistan Tengesi
1 LSL23.61390 KZT
5 LSL118.06950 KZT
10 LSL236.13900 KZT
20 LSL472.27800 KZT
50 LSL1180.69500 KZT
100 LSL2361.39000 KZT
250 LSL5903.47500 KZT
500 LSL11806.95000 KZT
1000 LSL23613.90000 KZT
2000 LSL47227.80000 KZT
5000 LSL118069.50000 KZT
10000 LSL236139.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Lesotho Lotisi
1 KZT0.04235 LSL
5 KZT0.21174 LSL
10 KZT0.42348 LSL
20 KZT0.84696 LSL
50 KZT2.11740 LSL
100 KZT4.23479 LSL
250 KZT10.58698 LSL
500 KZT21.17395 LSL
1000 KZT42.34790 LSL
2000 KZT84.69580 LSL
5000 KZT211.73950 LSL
10000 KZT423.47900 LSL