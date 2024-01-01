bin Liberya dolarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile LRD → UAH çevirin

1.000 lrd
208,81 uah

1,000L$ LRD = 0,2088₴ UAH

10:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21120,2112
Düşük0,20730,2025
Ortalama0,20920,2071
Değişim0.34%2.96%
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1 LRD → UAH istatistikleri

LRD → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2112, en düşük 0,2073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2092 oldu. LRD → UAH kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

LRD → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2112, en düşük 0,2025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2071 oldu. LRD → UAH kurundaki değişiklik 2.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2350,9280,7841,33883,7221,683
1 CAD0,723113,1830,6710,5670,96860,5261,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5910,092
1 EUR1,0781,49119,65710,8451,44390,2481,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Ukrayna Grivnası
1 LRD0,20881 UAH
5 LRD1,04406 UAH
10 LRD2,08811 UAH
20 LRD4,17622 UAH
50 LRD10,44055 UAH
100 LRD20,88110 UAH
250 LRD52,20275 UAH
500 LRD104,40550 UAH
1000 LRD208,81100 UAH
2000 LRD417,62200 UAH
5000 LRD1.044,05500 UAH
10000 LRD2.088,11000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Liberya Doları
1 UAH4,78902 LRD
5 UAH23,94510 LRD
10 UAH47,89020 LRD
20 UAH95,78040 LRD
50 UAH239,45100 LRD
100 UAH478,90200 LRD
250 UAH1.197,25500 LRD
500 UAH2.394,51000 LRD
1000 UAH4.789,02000 LRD
2000 UAH9.578,04000 LRD
5000 UAH23.945,10000 LRD
10000 UAH47.890,20000 LRD