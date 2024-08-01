Liberya dolarından Ukrayna grivnasına Geçmiş Döviz Kurları
Liberya dolarından Ukrayna grivnasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Liberya dolarından (LRD) Ukrayna grivnasına (UAH) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LRD - UAH için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Liberya doları → Ukrayna grivnası döviz kuru geçmişi
Bugünün Liberya doları Ukrayna grivnasına döviz kuru şu anda 0,209, dünden bu yana %0.183 değerinde değişti. Liberya doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.605 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Liberya doları Ukrayna grivnasına döviz kuru en yüksek değeri 0,210 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,208 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.244 düşüş ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Liberya dolarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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