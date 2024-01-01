5 Sri Lanka rupisinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile LKR → HTG çevirin

5 lkr
2,18 htg

1,000Sr LKR = 0,4354G HTG

06:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43670,4456
Düşük0,43180,4310
Ortalama0,43430,4370
Değişim0.27%-2.24%
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1 LKR → HTG istatistikleri

LKR → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4367, en düşük 0,4318 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4343 oldu. LKR → HTG kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

LKR → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4456, en düşük 0,4310 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4370 oldu. LKR → HTG kurundaki değişiklik -2.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7221,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6131,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2831,7731107,4531,9661,1861,7154,714
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Haiti Gurdusu
1 LKR0,43538 HTG
5 LKR2,17689 HTG
10 LKR4,35378 HTG
20 LKR8,70756 HTG
50 LKR21,76890 HTG
100 LKR43,53780 HTG
250 LKR108,84450 HTG
500 LKR217,68900 HTG
1000 LKR435,37800 HTG
2000 LKR870,75600 HTG
5000 LKR2.176,89000 HTG
10000 LKR4.353,78000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Sri Lanka Rupisi
1 HTG2,29685 LKR
5 HTG11,48425 LKR
10 HTG22,96850 LKR
20 HTG45,93700 LKR
50 HTG114,84250 LKR
100 HTG229,68500 LKR
250 HTG574,21250 LKR
500 HTG1.148,42500 LKR
1000 HTG2.296,85000 LKR
2000 HTG4.593,70000 LKR
5000 HTG11.484,25000 LKR
10000 HTG22.968,50000 LKR