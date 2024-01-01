50 Sri Lanka rupisinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → CLP çevirin

50 lkr
156 clp

1,000Sr LKR = 3,119$ CLP

05:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,16183,1660
Düşük3,00072,9651
Ortalama3,08703,0664
Değişim-0.17%-1.43%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → CLP istatistikleri

LKR → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,1618, en düşük 3,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,0870 oldu. LKR → CLP kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

LKR → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,1660, en düşük 2,9651 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,0664 oldu. LKR → CLP kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7121,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6281,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5661,9681,1871,7164,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Şili Pesosu
1 LKR3,11867 CLP
5 LKR15,59335 CLP
10 LKR31,18670 CLP
20 LKR62,37340 CLP
50 LKR155,93350 CLP
100 LKR311,86700 CLP
250 LKR779,66750 CLP
500 LKR1.559,33500 CLP
1000 LKR3.118,67000 CLP
2000 LKR6.237,34000 CLP
5000 LKR15.593,35000 CLP
10000 LKR31.186,70000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 CLP0,32065 LKR
5 CLP1,60325 LKR
10 CLP3,20650 LKR
20 CLP6,41300 LKR
50 CLP16,03250 LKR
100 CLP32,06500 LKR
250 CLP80,16250 LKR
500 CLP160,32500 LKR
1000 CLP320,65000 LKR
2000 CLP641,30000 LKR
5000 CLP1.603,25000 LKR
10000 CLP3.206,50000 LKR