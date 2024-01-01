5.000 Lübnan lirasından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → XCD çevirin

5.000 lbp
0,15 xcd

1,000ل.ل. LBP = 0,00003017$ XCD

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim0.03%0.04%
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1 LBP → XCD istatistikleri

LBP → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → XCD kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

LBP → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → XCD kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9241,33618,2330,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2040,564
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8550,463
1 AUD0,6530,9011,09610,6030,87211,9010,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Doğu Karayip Doları
1 LBP0,00003 XCD
5 LBP0,00015 XCD
10 LBP0,00030 XCD
20 LBP0,00060 XCD
50 LBP0,00151 XCD
100 LBP0,00302 XCD
250 LBP0,00754 XCD
500 LBP0,01508 XCD
1000 LBP0,03017 XCD
2000 LBP0,06034 XCD
5000 LBP0,15084 XCD
10000 LBP0,30168 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Lübnan Lirası
1 XCD33.148,10000 LBP
5 XCD165.740,50000 LBP
10 XCD331.481,00000 LBP
20 XCD662.962,00000 LBP
50 XCD1.657.405,00000 LBP
100 XCD3.314.810,00000 LBP
250 XCD8.287.025,00000 LBP
500 XCD16.574.050,00000 LBP
1000 XCD33.148.100,00000 LBP
2000 XCD66.296.200,00000 LBP
5000 XCD165.740.500,00000 LBP
10000 XCD331.481.000,00000 LBP