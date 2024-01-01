20 Doğu Karayip dolarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile XCD → LBP çevirin

1,000$ XCD = 33.130ل.ل. LBP

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LBP
1 XCD → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33.168,300033.170,0000
Düşük33.131,600033.131,6000
Ortalama33.158,780033.156,8567
Değişim-0.08%-0.05%
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1 XCD → LBP istatistikleri

XCD → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33.168,3000, en düşük 33.131,6000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33.158,7800 oldu. XCD → LBP kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

XCD → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 33.170,0000, en düşük 33.131,6000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33.156,8567 oldu. XCD → LBP kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9731,5360,7891,40184,4111,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6970,0750,053
1 AUD0,65111,70410,5140,91354,9690,8720,615
1 GBP1,26722,7761,94611,776106,971,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Lübnan Lirası
1 XCD33.131,60000 LBP
5 XCD165.658,00000 LBP
10 XCD331.316,00000 LBP
20 XCD662.632,00000 LBP
50 XCD1.656.580,00000 LBP
100 XCD3.313.160,00000 LBP
250 XCD8.282.900,00000 LBP
500 XCD16.565.800,00000 LBP
1000 XCD33.131.600,00000 LBP
2000 XCD66.263.200,00000 LBP
5000 XCD165.658.000,00000 LBP
10000 XCD331.316.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Doğu Karayip Doları
1 LBP0,00003 XCD
5 LBP0,00015 XCD
10 LBP0,00030 XCD
20 LBP0,00060 XCD
50 LBP0,00151 XCD
100 LBP0,00302 XCD
250 LBP0,00755 XCD
500 LBP0,01509 XCD
1000 LBP0,03018 XCD
2000 LBP0,06037 XCD
5000 LBP0,15091 XCD
10000 LBP0,30183 XCD