Lübnan lirasından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → XCD çevirin

1.000 lbp
0,18 xcd

1.00000 LBP = 0.00018 XCD

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353751.64191.539290.93171.3474519.00730.796718
1 CAD0.73868911.212851.137060.6882730.99534614.04050.588526
1 NZD0.609050.82450110.9375050.5674820.82066411.57640.485241
1 AUD0.649650.8794641.0666610.6053110.87537112.34810.517588

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Lübnan lirasından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Doğu Karayip Doları
1 LBP0.00018 XCD
5 LBP0.00090 XCD
10 LBP0.00180 XCD
20 LBP0.00360 XCD
50 LBP0.00900 XCD
100 LBP0.01799 XCD
250 LBP0.04498 XCD
500 LBP0.08995 XCD
1000 LBP0.17991 XCD
2000 LBP0.35981 XCD
5000 LBP0.89953 XCD
10000 LBP1.79906 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Lübnan Lirası
1 XCD5558.44000 LBP
5 XCD27792.20000 LBP
10 XCD55584.40000 LBP
20 XCD111168.80000 LBP
50 XCD277922.00000 LBP
100 XCD555844.00000 LBP
250 XCD1389610.00000 LBP
500 XCD2779220.00000 LBP
1000 XCD5558440.00000 LBP
2000 XCD11116880.00000 LBP
5000 XCD27792200.00000 LBP
10000 XCD55584400.00000 LBP