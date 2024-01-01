50 Lübnan lirasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → TWD çevirin

50 lbp
0,02 twd

1,000ل.ل. LBP = 0,0003653NT$ TWD

04:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim0.23%1.06%
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1 LBP → TWD istatistikleri

LBP → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → TWD kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

LBP → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → TWD kurundaki değişiklik 1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5950,82210,9110,550,79510,8540,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9090,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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LBP → SGD

LBP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Yeni Tayvan Doları
1 LBP0,00037 TWD
5 LBP0,00183 TWD
10 LBP0,00365 TWD
20 LBP0,00731 TWD
50 LBP0,01826 TWD
100 LBP0,03653 TWD
250 LBP0,09132 TWD
500 LBP0,18264 TWD
1000 LBP0,36527 TWD
2000 LBP0,73055 TWD
5000 LBP1,82637 TWD
10000 LBP3,65274 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Lübnan Lirası
1 TWD2.737,67000 LBP
5 TWD13.688,35000 LBP
10 TWD27.376,70000 LBP
20 TWD54.753,40000 LBP
50 TWD136.883,50000 LBP
100 TWD273.767,00000 LBP
250 TWD684.417,50000 LBP
500 TWD1.368.835,00000 LBP
1000 TWD2.737.670,00000 LBP
2000 TWD5.475.340,00000 LBP
5000 TWD13.688.350,00000 LBP
10000 TWD27.376.700,00000 LBP