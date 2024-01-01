5.000 Lübnan lirasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile LBP → TND çevirin

5.000 lbp
0,173 tnd

1,000ل.ل. LBP = 0,00003468DT TND

04:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-1.15%-0.87%
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1 LBP → TND istatistikleri

LBP → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → TND kurundaki değişiklik -1.15 değerindeydi.

LBP → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → TND kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5950,82210,9110,550,79510,8530,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,910,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Tunus Dinarı
1 LBP0,00003 TND
5 LBP0,00017 TND
10 LBP0,00035 TND
20 LBP0,00069 TND
50 LBP0,00173 TND
100 LBP0,00347 TND
250 LBP0,00867 TND
500 LBP0,01734 TND
1000 LBP0,03468 TND
2000 LBP0,06936 TND
5000 LBP0,17339 TND
10000 LBP0,34678 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Lübnan Lirası
1 TND28.836,50000 LBP
5 TND144.182,50000 LBP
10 TND288.365,00000 LBP
20 TND576.730,00000 LBP
50 TND1.441.825,00000 LBP
100 TND2.883.650,00000 LBP
250 TND7.209.125,00000 LBP
500 TND14.418.250,00000 LBP
1000 TND28.836.500,00000 LBP
2000 TND57.673.000,00000 LBP
5000 TND144.182.500,00000 LBP
10000 TND288.365.000,00000 LBP