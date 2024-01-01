Lübnan lirasından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → NAD çevirin

1.000 lbp
1,27 nad

1.00000 LBP = 0.00127 NAD

10:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0734589.14161.453081.651840.9475318.3263
1 GBP1.1695411.25545104.2551.699441.931911.1081821.4334
1 USD0.931550.796527183.04221.353651.538820.8826517.0723
1 INR0.01121810.009591840.012042110.01630070.01853050.01062890.205586

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Lübnan lirasından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Namibya Doları
1 LBP0.00127 NAD
5 LBP0.00633 NAD
10 LBP0.01266 NAD
20 LBP0.02532 NAD
50 LBP0.06330 NAD
100 LBP0.12660 NAD
250 LBP0.31649 NAD
500 LBP0.63299 NAD
1000 LBP1.26597 NAD
2000 LBP2.53194 NAD
5000 LBP6.32985 NAD
10000 LBP12.65970 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Lübnan Lirası
1 NAD789.90900 LBP
5 NAD3949.54500 LBP
10 NAD7899.09000 LBP
20 NAD15798.18000 LBP
50 NAD39495.45000 LBP
100 NAD78990.90000 LBP
250 NAD197477.25000 LBP
500 NAD394954.50000 LBP
1000 NAD789909.00000 LBP
2000 NAD1579818.00000 LBP
5000 NAD3949545.00000 LBP
10000 NAD7899090.00000 LBP