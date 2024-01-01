50 Lübnan lirasından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → NAD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0002026$ NAD

06:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NAD
1 LBP → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim3.06%1.83%
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1 LBP → NAD istatistikleri

LBP → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → NAD kurundaki değişiklik 3.06 değerindeydi.

LBP → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → NAD kurundaki değişiklik 1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1470,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95412,8810,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6290,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,7270,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Namibya Doları
1 LBP0,00020 NAD
5 LBP0,00101 NAD
10 LBP0,00203 NAD
20 LBP0,00405 NAD
50 LBP0,01013 NAD
100 LBP0,02026 NAD
250 LBP0,05066 NAD
500 LBP0,10132 NAD
1000 LBP0,20264 NAD
2000 LBP0,40529 NAD
5000 LBP1,01322 NAD
10000 LBP2,02643 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Lübnan Lirası
1 NAD4.934,78000 LBP
5 NAD24.673,90000 LBP
10 NAD49.347,80000 LBP
20 NAD98.695,60000 LBP
50 NAD246.739,00000 LBP
100 NAD493.478,00000 LBP
250 NAD1.233.695,00000 LBP
500 NAD2.467.390,00000 LBP
1000 NAD4.934.780,00000 LBP
2000 NAD9.869.560,00000 LBP
5000 NAD24.673.900,00000 LBP
10000 NAD49.347.800,00000 LBP