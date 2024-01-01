250 Lübnan lirasından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → KYD çevirin

1.000ل.ل. LBP = 0.000009157$ KYD

04:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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KYD
1 LBP → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00000.0000
Düşük0.00000.0000
Ortalama0.00000.0000
Değişim-0.03%-0.08%
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1 LBP → KYD istatistikleri

LBP → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0000, en düşük 0.0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0000 oldu. LBP → KYD kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

LBP → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0000, en düşük 0.0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0000 oldu. LBP → KYD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.408851.706921.546670.94891.3430518.13670.791891
1 CAD0.70979911.211571.097830.6735290.95329512.87340.562083
1 NZD0.585850.82537510.9061170.5559140.78682610.62540.463929
1 AUD0.646550.9108921.1036110.6135120.86834911.72630.511997

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Cayman Adaları Doları
1 LBP0.00001 KYD
5 LBP0.00005 KYD
10 LBP0.00009 KYD
20 LBP0.00018 KYD
50 LBP0.00046 KYD
100 LBP0.00092 KYD
250 LBP0.00229 KYD
500 LBP0.00458 KYD
1000 LBP0.00916 KYD
2000 LBP0.01831 KYD
5000 LBP0.04578 KYD
10000 LBP0.09157 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Lübnan Lirası
1 KYD109207.00000 LBP
5 KYD546035.00000 LBP
10 KYD1092070.00000 LBP
20 KYD2184140.00000 LBP
50 KYD5460350.00000 LBP
100 KYD10920700.00000 LBP
250 KYD27301750.00000 LBP
500 KYD54603500.00000 LBP
1000 KYD109207000.00000 LBP
2000 KYD218414000.00000 LBP
5000 KYD546035000.00000 LBP
10000 KYD1092070000.00000 LBP