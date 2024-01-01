500 Lübnan lirasından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile LBP → IDR çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,1769Rp IDR

04:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 LBP → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17710,1771
Düşük0,17270,1687
Ortalama0,17530,1732
Değişim2.41%2.56%
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1 LBP → IDR istatistikleri

LBP → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1771, en düşük 0,1727 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1753 oldu. LBP → IDR kurundaki değişiklik 2.41 değerindeydi.

LBP → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1771, en düşük 0,1687 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1732 oldu. LBP → IDR kurundaki değişiklik 2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1440,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,880,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6240,464
1 AUD0,6460,9111,10410,6140,86811,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Endonezya Rupisi
1 LBP0,17691 IDR
5 LBP0,88456 IDR
10 LBP1,76912 IDR
20 LBP3,53824 IDR
50 LBP8,84560 IDR
100 LBP17,69120 IDR
250 LBP44,22800 IDR
500 LBP88,45600 IDR
1000 LBP176,91200 IDR
2000 LBP353,82400 IDR
5000 LBP884,56000 IDR
10000 LBP1.769,12000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Lübnan Lirası
1 IDR5,65252 LBP
5 IDR28,26260 LBP
10 IDR56,52520 LBP
20 IDR113,05040 LBP
50 IDR282,62600 LBP
100 IDR565,25200 LBP
250 IDR1.413,13000 LBP
500 IDR2.826,26000 LBP
1000 IDR5.652,52000 LBP
2000 IDR11.305,04000 LBP
5000 IDR28.262,60000 LBP
10000 IDR56.525,20000 LBP