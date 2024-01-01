bin Lübnan lirasından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile LBP → GMD çevirin

1.000ل.ل. LBP = 0.0007966D GMD

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 LBP → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00080.0008
Düşük0.00080.0008
Ortalama0.00080.0008
Değişim1.45%2.07%
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1 LBP → GMD istatistikleri

LBP → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0008, en düşük 0.0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0008 oldu. LBP → GMD kurundaki değişiklik 1.45 değerindeydi.

LBP → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0008, en düşük 0.0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0008 oldu. LBP → GMD kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.407951.706631.545480.94881.3423518.13410.79164
1 CAD0.71025211.212141.097680.6738960.95340712.87980.562264
1 NZD0.585950.82498810.9055710.5559560.7865510.62570.463862
1 AUD0.647050.9110141.1042810.6139290.86856811.73370.512231

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Gambiya Dalaşı
1 LBP0.00080 GMD
5 LBP0.00398 GMD
10 LBP0.00797 GMD
20 LBP0.01593 GMD
50 LBP0.03983 GMD
100 LBP0.07966 GMD
250 LBP0.19916 GMD
500 LBP0.39831 GMD
1000 LBP0.79662 GMD
2000 LBP1.59324 GMD
5000 LBP3.98311 GMD
10000 LBP7.96622 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Lübnan Lirası
1 GMD1255.30000 LBP
5 GMD6276.50000 LBP
10 GMD12553.00000 LBP
20 GMD25106.00000 LBP
50 GMD62765.00000 LBP
100 GMD125530.00000 LBP
250 GMD313825.00000 LBP
500 GMD627650.00000 LBP
1000 GMD1255300.00000 LBP
2000 GMD2510600.00000 LBP
5000 GMD6276500.00000 LBP
10000 GMD12553000.00000 LBP