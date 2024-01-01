100 Lübnan lirasından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile LBP → COP çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,04952$ COP

21:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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COP
1 LBP → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05020,0502
Düşük0,04760,0448
Ortalama0,04890,0474
Değişim3.73%10.47%
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1 LBP → COP istatistikleri

LBP → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0502, en düşük 0,0476 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0489 oldu. LBP → COP kurundaki değişiklik 3.73 değerindeydi.

LBP → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0502, en düşük 0,0448 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0474 oldu. LBP → COP kurundaki değişiklik 10.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34218,1370,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6240,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7290,512

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Lübnan lirasından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kolombiya Pesosu
1 LBP0,04952 COP
5 LBP0,24758 COP
10 LBP0,49516 COP
20 LBP0,99031 COP
50 LBP2,47579 COP
100 LBP4,95157 COP
250 LBP12,37893 COP
500 LBP24,75785 COP
1000 LBP49,51570 COP
2000 LBP99,03140 COP
5000 LBP247,57850 COP
10000 LBP495,15700 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Lübnan Lirası
1 COP20,19560 LBP
5 COP100,97800 LBP
10 COP201,95600 LBP
20 COP403,91200 LBP
50 COP1.009,78000 LBP
100 COP2.019,56000 LBP
250 COP5.048,90000 LBP
500 COP10.097,80000 LBP
1000 COP20.195,60000 LBP
2000 COP40.391,20000 LBP
5000 COP100.978,00000 LBP
10000 COP201.956,00000 LBP