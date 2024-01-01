5.000 Laos kipinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile LAK → UAH çevirin

1,000₭ LAK = 0,001869₴ UAH

03:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LAK → UAH çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

UAH
1 LAK → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00190,0019
Düşük0,00190,0018
Ortalama0,00190,0019
Değişim0.01%0.94%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LAK → UAH istatistikleri

LAK → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0019 oldu. LAK → UAH kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

LAK → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0019 oldu. LAK → UAH kurundaki değişiklik 0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7921,5471,40818,13684,3981,343
1 EUR1,05310,8341,6291,48419,10488,9041,415
1 GBP1,2631,19911,9531,77822,896106,5521,695
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,72654,5670,868

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Ukrayna Grivnası
1 LAK0,00187 UAH
5 LAK0,00935 UAH
10 LAK0,01869 UAH
20 LAK0,03739 UAH
50 LAK0,09347 UAH
100 LAK0,18695 UAH
250 LAK0,46737 UAH
500 LAK0,93474 UAH
1000 LAK1,86947 UAH
2000 LAK3,73894 UAH
5000 LAK9,34735 UAH
10000 LAK18,69470 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Laos Kipi
1 UAH534,91100 LAK
5 UAH2.674,55500 LAK
10 UAH5.349,11000 LAK
20 UAH10.698,22000 LAK
50 UAH26.745,55000 LAK
100 UAH53.491,10000 LAK
250 UAH133.727,75000 LAK
500 UAH267.455,50000 LAK
1000 UAH534.911,00000 LAK
2000 UAH1.069.822,00000 LAK
5000 UAH2.674.555,00000 LAK
10000 UAH5.349.110,00000 LAK