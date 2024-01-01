bin Laos kipinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LAK → SAR çevirin

1,000₭ LAK = 0,0001710SR SAR

03:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 LAK → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-0.15%0.88%
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1 LAK → SAR istatistikleri

LAK → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LAK → SAR kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

LAK → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LAK → SAR kurundaki değişiklik 0.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7921,5451,40818,13484,4131,342
1 EUR1,05410,8341,6291,48419,11188,9631,415
1 GBP1,2631,19911,9521,77822,906106,6261,696
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73554,6280,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Arabistan Riyali
1 LAK0,00017 SAR
5 LAK0,00086 SAR
10 LAK0,00171 SAR
20 LAK0,00342 SAR
50 LAK0,00855 SAR
100 LAK0,01710 SAR
250 LAK0,04275 SAR
500 LAK0,08550 SAR
1000 LAK0,17100 SAR
2000 LAK0,34200 SAR
5000 LAK0,85501 SAR
10000 LAK1,71001 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Laos Kipi
1 SAR5.847,93000 LAK
5 SAR29.239,65000 LAK
10 SAR58.479,30000 LAK
20 SAR116.958,60000 LAK
50 SAR292.396,50000 LAK
100 SAR584.793,00000 LAK
250 SAR1.461.982,50000 LAK
500 SAR2.923.965,00000 LAK
1000 SAR5.847.930,00000 LAK
2000 SAR11.695.860,00000 LAK
5000 SAR29.239.650,00000 LAK
10000 SAR58.479.300,00000 LAK