1 Arabistan riyalinden Laos kipine

Reel döviz kuru ile SAR → LAK çevirin

1 sar
5.910,01 lak

1,000SR SAR = 5.910₭ LAK

08:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → LAK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5.913,94005.913,9400
Düşük5.881,50005.680,5200
Ortalama5.902,16435.807,4688
Değişim0.46%3.96%
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1 SAR → LAK istatistikleri

SAR → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.913,9400, en düşük 5.881,5000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.902,1643 oldu. SAR → LAK kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

SAR → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.913,9400, en düşük 5.680,5200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.807,4688 oldu. SAR → LAK kurundaki değişiklik 3.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,744278,91,3880,92558,081,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,354201,00210,66641,8581,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Laos Kipi
1 SAR5.910,01000 LAK
5 SAR29.550,05000 LAK
10 SAR59.100,10000 LAK
20 SAR118.200,20000 LAK
50 SAR295.500,50000 LAK
100 SAR591.001,00000 LAK
250 SAR1.477.502,50000 LAK
500 SAR2.955.005,00000 LAK
1000 SAR5.910.010,00000 LAK
2000 SAR11.820.020,00000 LAK
5000 SAR29.550.050,00000 LAK
10000 SAR59.100.100,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Arabistan Riyali
1 LAK0,00017 SAR
5 LAK0,00085 SAR
10 LAK0,00169 SAR
20 LAK0,00338 SAR
50 LAK0,00846 SAR
100 LAK0,01692 SAR
250 LAK0,04230 SAR
500 LAK0,08460 SAR
1000 LAK0,16921 SAR
2000 LAK0,33841 SAR
5000 LAK0,84602 SAR
10000 LAK1,69205 SAR