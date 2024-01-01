100 Laos kipinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile LAK → NGN çevirin

1,000₭ LAK = 0,07789₦ NGN

03:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 LAK → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07860,0786
Düşük0,07680,0711
Ortalama0,07780,0755
Değişim1.41%9.35%
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1 LAK → NGN istatistikleri

LAK → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0786, en düşük 0,0768 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0778 oldu. LAK → NGN kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

LAK → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0786, en düşük 0,0711 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0755 oldu. LAK → NGN kurundaki değişiklik 9.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9480,7911,5441,40718,12584,431,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,11289,0271,415
1 GBP1,2641,19811,9511,77922,904106,691,696
1 AUD0,6480,6140,51310,91211,73954,6810,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Nijerya Nairası
1 LAK0,07789 NGN
5 LAK0,38946 NGN
10 LAK0,77892 NGN
20 LAK1,55785 NGN
50 LAK3,89462 NGN
100 LAK7,78924 NGN
250 LAK19,47310 NGN
500 LAK38,94620 NGN
1000 LAK77,89240 NGN
2000 LAK155,78480 NGN
5000 LAK389,46200 NGN
10000 LAK778,92400 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Laos Kipi
1 NGN12,83820 LAK
5 NGN64,19100 LAK
10 NGN128,38200 LAK
20 NGN256,76400 LAK
50 NGN641,91000 LAK
100 NGN1.283,82000 LAK
250 NGN3.209,55000 LAK
500 NGN6.419,10000 LAK
1000 NGN12.838,20000 LAK
2000 NGN25.676,40000 LAK
5000 NGN64.191,00000 LAK
10000 NGN128.382,00000 LAK