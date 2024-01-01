10 bin Kazakistan tengesinden Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile KZT → SLL çevirin

1,000₸ KZT = 46,01Le SLL

16:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → SLL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SLL
1 KZT → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek47,682747,6999
Düşük45,797045,7970
Ortalama46,512346,8293
Değişim-3.17%-2.59%
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1 KZT → SLL istatistikleri

KZT → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 47,6827, en düşük 45,7970 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 46,5123 oldu. KZT → SLL kurundaki değişiklik -3.17 değerindeydi.

KZT → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 47,6999, en düşük 45,7970 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 46,8293 oldu. KZT → SLL kurundaki değişiklik -2.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - SLL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1460,9490,7921,7031,545
1 CAD0,7110,95212,890,6740,5621,211,097
1 SGD0,7461,05113,5340,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Sierra Leone Leonesi
1 KZT46,00830 SLL
5 KZT230,04150 SLL
10 KZT460,08300 SLL
20 KZT920,16600 SLL
50 KZT2.300,41500 SLL
100 KZT4.600,83000 SLL
250 KZT11.502,07500 SLL
500 KZT23.004,15000 SLL
1000 KZT46.008,30000 SLL
2000 KZT92.016,60000 SLL
5000 KZT230.041,50000 SLL
10000 KZT460.083,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Kazakistan Tengesi
1 SLL0,02174 KZT
5 SLL0,10868 KZT
10 SLL0,21735 KZT
20 SLL0,43470 KZT
50 SLL1,08676 KZT
100 SLL2,17352 KZT
250 SLL5,43380 KZT
500 SLL10,86760 KZT
1000 SLL21,73520 KZT
2000 SLL43,47040 KZT
5000 SLL108,67600 KZT
10000 SLL217,35200 KZT