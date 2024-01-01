500 Kazakistan tengesinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile KZT → SEK çevirin

1,000₸ KZT = 0,02208kr SEK

01:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SEK
1 KZT → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02230,0223
Düşük0,02170,0210
Ortalama0,02190,0215
Değişim1.31%2.96%
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1 KZT → SEK istatistikleri

KZT → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0223, en düşük 0,0217 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0219 oldu. KZT → SEK kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

KZT → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0223, en düşük 0,0210 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0215 oldu. KZT → SEK kurundaki değişiklik 2.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1440,9480,7921,7031,545
1 CAD0,7110,95312,8890,6740,5621,211,097
1 SGD0,7461,05113,5310,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / İsveç Kronu
1 KZT0,02208 SEK
5 KZT0,11039 SEK
10 KZT0,22079 SEK
20 KZT0,44158 SEK
50 KZT1,10394 SEK
100 KZT2,20788 SEK
250 KZT5,51970 SEK
500 KZT11,03940 SEK
1000 KZT22,07880 SEK
2000 KZT44,15760 SEK
5000 KZT110,39400 SEK
10000 KZT220,78800 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Kazakistan Tengesi
1 SEK45,29230 KZT
5 SEK226,46150 KZT
10 SEK452,92300 KZT
20 SEK905,84600 KZT
50 SEK2.264,61500 KZT
100 SEK4.529,23000 KZT
250 SEK11.323,07500 KZT
500 SEK22.646,15000 KZT
1000 SEK45.292,30000 KZT
2000 SEK90.584,60000 KZT
5000 SEK226.461,50000 KZT
10000 SEK452.923,00000 KZT