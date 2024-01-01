10 Kazakistan tengesinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → PHP çevirin

1,000₸ KZT = 0,1181₱ PHP

00:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 KZT → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12010,1201
Düşük0,11810,1159
Ortalama0,11910,1177
Değişim-0.96%-0.65%
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1 KZT → PHP istatistikleri

KZT → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1201, en düşük 0,1181 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1191 oldu. KZT → PHP kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

KZT → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1201, en düşük 0,1159 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1177 oldu. KZT → PHP kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,3418,1390,9480,7911,7031,545
1 CAD0,7110,95212,8820,6730,5621,2091,097
1 SGD0,7461,051113,5340,7070,5911,2711,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Filipinler Pesosu
1 KZT0,11806 PHP
5 KZT0,59028 PHP
10 KZT1,18056 PHP
20 KZT2,36112 PHP
50 KZT5,90280 PHP
100 KZT11,80560 PHP
250 KZT29,51400 PHP
500 KZT59,02800 PHP
1000 KZT118,05600 PHP
2000 KZT236,11200 PHP
5000 KZT590,28000 PHP
10000 KZT1.180,56000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 PHP8,47056 KZT
5 PHP42,35280 KZT
10 PHP84,70560 KZT
20 PHP169,41120 KZT
50 PHP423,52800 KZT
100 PHP847,05600 KZT
250 PHP2.117,64000 KZT
500 PHP4.235,28000 KZT
1000 PHP8.470,56000 KZT
2000 PHP16.941,12000 KZT
5000 PHP42.352,80000 KZT
10000 PHP84.705,60000 KZT