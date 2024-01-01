2.000 Filipinler pesosundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile PHP → KZT çevirin

1,000₱ PHP = 8,481₸ KZT

07:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 PHP → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,48138,6257
Düşük8,32368,3236
Ortalama8,39418,4967
Değişim1.10%0.78%
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1 PHP → KZT istatistikleri

PHP → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,4813, en düşük 8,3236 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,3941 oldu. PHP → KZT kurundaki değişiklik 1.10 değerindeydi.

PHP → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,6257, en düşük 8,3236 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,4967 oldu. PHP → KZT kurundaki değişiklik 0.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5480,7911.397,04154,6057,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562991,406109,7155,141
1 EUR1,0541,48511,6320,8341.472,62162,977,636
1 AUD0,6460,910,61310,511902,41899,8674,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 PHP8,48125 KZT
5 PHP42,40625 KZT
10 PHP84,81250 KZT
20 PHP169,62500 KZT
50 PHP424,06250 KZT
100 PHP848,12500 KZT
250 PHP2.120,31250 KZT
500 PHP4.240,62500 KZT
1000 PHP8.481,25000 KZT
2000 PHP16.962,50000 KZT
5000 PHP42.406,25000 KZT
10000 PHP84.812,50000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Filipinler Pesosu
1 KZT0,11791 PHP
5 KZT0,58954 PHP
10 KZT1,17907 PHP
20 KZT2,35814 PHP
50 KZT5,89535 PHP
100 KZT11,79070 PHP
250 KZT29,47675 PHP
500 KZT58,95350 PHP
1000 KZT117,90700 PHP
2000 KZT235,81400 PHP
5000 KZT589,53500 PHP
10000 KZT1.179,07000 PHP