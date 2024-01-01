250 Kazakistan tengesinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → DOP çevirin

1,000₸ KZT = 0,1212$ DOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 KZT → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12470,1258
Düşük0,12120,1212
Ortalama0,12300,1240
Değişim-2.67%-3.02%
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1 KZT → DOP istatistikleri

KZT → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1247, en düşük 0,1212 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1230 oldu. KZT → DOP kurundaki değişiklik -2.67 değerindeydi.

KZT → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1258, en düşük 0,1212 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1240 oldu. KZT → DOP kurundaki değişiklik -3.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,2110,9490,7921,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9290,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5630,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Dominik Pesosu
1 KZT0,12123 DOP
5 KZT0,60616 DOP
10 KZT1,21232 DOP
20 KZT2,42464 DOP
50 KZT6,06160 DOP
100 KZT12,12320 DOP
250 KZT30,30800 DOP
500 KZT60,61600 DOP
1000 KZT121,23200 DOP
2000 KZT242,46400 DOP
5000 KZT606,16000 DOP
10000 KZT1.212,32000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 DOP8,24865 KZT
5 DOP41,24325 KZT
10 DOP82,48650 KZT
20 DOP164,97300 KZT
50 DOP412,43250 KZT
100 DOP824,86500 KZT
250 DOP2.062,16250 KZT
500 DOP4.124,32500 KZT
1000 DOP8.248,65000 KZT
2000 DOP16.497,30000 KZT
5000 DOP41.243,25000 KZT
10000 DOP82.486,50000 KZT