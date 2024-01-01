2.000 Kazakistan tengesinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → BND çevirin

1,000₸ KZT = 0,002704B$ BND

22:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → BND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BND
1 KZT → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00270,0027
Düşük0,00270,0026
Ortalama0,00270,0027
Değişim-0.38%-1.21%
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1 KZT → BND istatistikleri

KZT → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0027 oldu. KZT → BND kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

KZT → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0026 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0027 oldu. KZT → BND kurundaki değişiklik -1.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - BND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1850,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9060,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5410,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Brunei Doları
1 KZT0,00270 BND
5 KZT0,01352 BND
10 KZT0,02704 BND
20 KZT0,05408 BND
50 KZT0,13519 BND
100 KZT0,27039 BND
250 KZT0,67596 BND
500 KZT1,35192 BND
1000 KZT2,70385 BND
2000 KZT5,40770 BND
5000 KZT13,51925 BND
10000 KZT27,03850 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Kazakistan Tengesi
1 BND369,84300 KZT
5 BND1.849,21500 KZT
10 BND3.698,43000 KZT
20 BND7.396,86000 KZT
50 BND18.492,15000 KZT
100 BND36.984,30000 KZT
250 BND92.460,75000 KZT
500 BND184.921,50000 KZT
1000 BND369.843,00000 KZT
2000 BND739.686,00000 KZT
5000 BND1.849.215,00000 KZT
10000 BND3.698.430,00000 KZT