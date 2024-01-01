1 Cayman Adaları dolarından Yeni Tayvan dolarına
Reel döviz kuru ile KYD → TWD çevirin
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KYD → TWD çevrim grafiği
1 KYD = 39,59880 TWD
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|1 KYD → TWD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|39,6951
|39,6951
|Düşük
|38,9085
|38,5341
|Ortalama
|39,1859
|39,0730
|Değişim
|1.31%
|1.41%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KYD → TWD istatistikleri
KYD → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 39,6951, en düşük 38,9085 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 39,1859 oldu. KYD → TWD kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.
KYD → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 39,6951, en düşük 38,5341 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 39,0730 oldu. KYD → TWD kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Yeni Tayvan Doları
|1 KYD
|39,59880 TWD
|5 KYD
|197,99400 TWD
|10 KYD
|395,98800 TWD
|20 KYD
|791,97600 TWD
|50 KYD
|1.979,94000 TWD
|100 KYD
|3.959,88000 TWD
|250 KYD
|9.899,70000 TWD
|500 KYD
|19.799,40000 TWD
|1000 KYD
|39.598,80000 TWD
|2000 KYD
|79.197,60000 TWD
|5000 KYD
|197.994,00000 TWD
|10000 KYD
|395.988,00000 TWD