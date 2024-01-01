Cayman Adaları dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KYD → TRY çevirin

1.000 kyd
37.510,50 try

1.00000 KYD = 37.51050 TRY

09:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.12351.452871.652370.94782518.3175
1 GBP1.1696811.25545104.2491.699441.93281.1086521.4261
1 USD0.93170.796527183.03691.353651.539530.8830517.0665
1 INR0.01122040.009592450.012042810.01630180.01854030.01063440.205529

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Türk Lirası
1 KYD37.51050 TRY
5 KYD187.55250 TRY
10 KYD375.10500 TRY
20 KYD750.21000 TRY
50 KYD1875.52500 TRY
100 KYD3751.05000 TRY
250 KYD9377.62500 TRY
500 KYD18755.25000 TRY
1000 KYD37510.50000 TRY
2000 KYD75021.00000 TRY
5000 KYD187552.50000 TRY
10000 KYD375105.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Cayman Adaları Doları
1 TRY0.02666 KYD
5 TRY0.13330 KYD
10 TRY0.26659 KYD
20 TRY0.53318 KYD
50 TRY1.33296 KYD
100 TRY2.66592 KYD
250 TRY6.66480 KYD
500 TRY13.32960 KYD
1000 TRY26.65920 KYD
2000 TRY53.31840 KYD
5000 TRY133.29600 KYD
10000 TRY266.59200 KYD