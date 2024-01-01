开曼元兑土耳其里拉

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TRY
1 KYD兑TRY过去 30 天过去 90 天
41.813541.8135
41.607640.0948
一般41.737241.3309
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1 KYD 兑 TRY 统计信息

过去 30 天，KYD 兑 TRY 的表现如下：30 天高点为 41.8135，30 天低点为 41.6076。这意味着 30 天平均值为 41.7372。KYD 兑 TRY 的变化为 0.31。

过去 90 天，KYD 兑 TRY 的表现如下：90 天高点为 41.8135，90 天低点为 40.0948。这意味着 90 天平均值为 41.3309。KYD 兑 TRY 的变化为 4.17。

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1 USD184.0850.9251.31617.6261.5031.3840.77
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开曼群岛元/土耳其里拉汇率
1 KYD41.76650 TRY
5 KYD208.83250 TRY
10 KYD417.66500 TRY
20 KYD835.33000 TRY
50 KYD2,088.32500 TRY
100 KYD4,176.65000 TRY
250 KYD10,441.62500 TRY
500 KYD20,883.25000 TRY
1000 KYD41,766.50000 TRY
2000 KYD83,533.00000 TRY
5000 KYD208,832.50000 TRY
10000 KYD417,665.00000 TRY
土耳其里拉/开曼群岛元汇率
1 TRY0.02394 KYD
5 TRY0.11971 KYD
10 TRY0.23943 KYD
20 TRY0.47885 KYD
50 TRY1.19714 KYD
100 TRY2.39427 KYD
250 TRY5.98568 KYD
500 TRY11.97135 KYD
1000 TRY23.94270 KYD
2000 TRY47.88540 KYD
5000 TRY119.71350 KYD
10000 TRY239.42700 KYD