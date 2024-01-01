Kuveyt dinarından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile KWD → NIO çevirin

1.000 kwd
119.452 nio

1.00000 KWD = 119.45200 NIO

09:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0734589.12961.453181.652350.94820518.3111
1 GBP1.1695511.25545104.2411.699571.93251.1089721.4157
1 USD0.93160.796527183.0311.353751.539290.8833517.0582
1 INR0.01121960.009593130.012043710.01630420.01853870.01063880.205444

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Kuveyt dinarından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nikaragua Kordobası
1 KWD119.45200 NIO
5 KWD597.26000 NIO
10 KWD1194.52000 NIO
20 KWD2389.04000 NIO
50 KWD5972.60000 NIO
100 KWD11945.20000 NIO
250 KWD29863.00000 NIO
500 KWD59726.00000 NIO
1000 KWD119452.00000 NIO
2000 KWD238904.00000 NIO
5000 KWD597260.00000 NIO
10000 KWD1194520.00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Kuveyt Dinarı
1 NIO0.00837 KWD
5 NIO0.04186 KWD
10 NIO0.08372 KWD
20 NIO0.16743 KWD
50 NIO0.41858 KWD
100 NIO0.83716 KWD
250 NIO2.09289 KWD
500 NIO4.18579 KWD
1000 NIO8.37157 KWD
2000 NIO16.74314 KWD
5000 NIO41.85785 KWD
10000 NIO83.71570 KWD