10 bin Kuveyt dinarından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile KWD → NIO çevirin

1,000ك KWD = 119,7C$ NIO

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 KWD → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek120,2180121,0250
Düşük119,5920119,5920
Ortalama119,9879120,3095
Değişim-0.34%-0.69%
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1 KWD → NIO istatistikleri

KWD → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 120,2180, en düşük 119,5920 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 119,9879 oldu. KWD → NIO kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.

KWD → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 121,0250, en düşük 119,5920 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 120,3095 oldu. KWD → NIO kurundaki değişiklik -0.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nikaragua Kordobası
1 KWD119,67400 NIO
5 KWD598,37000 NIO
10 KWD1.196,74000 NIO
20 KWD2.393,48000 NIO
50 KWD5.983,70000 NIO
100 KWD11.967,40000 NIO
250 KWD29.918,50000 NIO
500 KWD59.837,00000 NIO
1000 KWD119.674,00000 NIO
2000 KWD239.348,00000 NIO
5000 KWD598.370,00000 NIO
10000 KWD1.196.740,00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Kuveyt Dinarı
1 NIO0,00836 KWD
5 NIO0,04178 KWD
10 NIO0,08356 KWD
20 NIO0,16712 KWD
50 NIO0,41780 KWD
100 NIO0,83560 KWD
250 NIO2,08901 KWD
500 NIO4,17802 KWD
1000 NIO8,35603 KWD
2000 NIO16,71206 KWD
5000 NIO41,78015 KWD
10000 NIO83,56030 KWD