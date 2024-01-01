Kuveyt dinarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile KWD → JPY çevirin

1.000 kwd
486.931 jpy

1.00000 KWD = 486.93100 JPY

09:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.073589.1361.453251.652560.9482518.3144
1 GBP1.1694111.25535104.2361.699431.93251.1088921.4169
1 USD0.93150.796591183.03311.353751.539410.8833517.0605
1 INR0.01121880.009593650.012043410.01630370.01853970.01063850.205466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Japon Yeni
1 KWD486.93100 JPY
5 KWD2434.65500 JPY
10 KWD4869.31000 JPY
20 KWD9738.62000 JPY
50 KWD24346.55000 JPY
100 KWD48693.10000 JPY
250 KWD121732.75000 JPY
500 KWD243465.50000 JPY
1000 KWD486931.00000 JPY
2000 KWD973862.00000 JPY
5000 KWD2434655.00000 JPY
10000 KWD4869310.00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Kuveyt Dinarı
100 JPY0.20537 KWD
1000 JPY2.05368 KWD
1500 JPY3.08052 KWD
2000 JPY4.10736 KWD
3000 JPY6.16104 KWD
5000 JPY10.26840 KWD
5400 JPY11.08987 KWD
10000 JPY20.53680 KWD
15000 JPY30.80520 KWD
20000 JPY41.07360 KWD
25000 JPY51.34200 KWD
30000 JPY61.61040 KWD