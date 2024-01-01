10 Kuveyt dinarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile KWD → JPY çevirin

1,000ك KWD = 502,0¥ JPY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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JPY
1 KWD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek508,6610508,6610
Düşük487,8470461,3280
Ortalama497,7789482,2805
Değişim2.91%4.62%
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1 KWD → JPY istatistikleri

KWD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 508,6610, en düşük 487,8470 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 497,7789 oldu. KWD → JPY kurundaki değişiklik 2.91 değerindeydi.

KWD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 508,6610, en düşük 461,3280 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 482,2805 oldu. KWD → JPY kurundaki değişiklik 4.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Japon Yeni
1 KWD502,02500 JPY
5 KWD2.510,12500 JPY
10 KWD5.020,25000 JPY
20 KWD10.040,50000 JPY
50 KWD25.101,25000 JPY
100 KWD50.202,50000 JPY
250 KWD125.506,25000 JPY
500 KWD251.012,50000 JPY
1000 KWD502.025,00000 JPY
2000 KWD1.004.050,00000 JPY
5000 KWD2.510.125,00000 JPY
10000 KWD5.020.250,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Kuveyt Dinarı
100 JPY0,19919 KWD
1000 JPY1,99193 KWD
1500 JPY2,98789 KWD
2000 JPY3,98386 KWD
3000 JPY5,97579 KWD
5000 JPY9,95965 KWD
5400 JPY10,75642 KWD
10000 JPY19,91930 KWD
15000 JPY29,87895 KWD
20000 JPY39,83860 KWD
25000 JPY49,79825 KWD
30000 JPY59,75790 KWD